Bodrum'da rüşvet davasında karar çıktı! CHP'li iki isme 5'er yıl hapis cezası verildi

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Atare ve Çırakoğlu ile taraf avukatları ve sanıkların yakınları hazır bulundu. Duruşmada sanıklar ile müşteki ve tanıklar dinlenildi. Söz verilen sanıklardan Niyazi Atare, bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, mahkemede olmaktan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Atare, "İşlemediğim suçtan dolayı 6,5 aydır yatıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Sanık İbrahim Çırakoğlu da dosya kapsamında işlediği bir suçun olmadığını iddia ederek, "Ben yaptığım işin karşılığını almak için Niyazi ile görüşmüşümdür. Hakkımda şikayetçi yoktur. İddiaları okudum, ifadelere baktım. Hakkımda somut bir delil yoktur. Altı aydır sadece beyanla tutukluyum. Takdir mahkememizindir." diye konuştu.



Sanıklar Atare ve Çırakoğlu hakkında "rüşvet almak" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezalarını 5'er yıla indirdi.