Haberler İzmir SON DAKİKA: Meteoroloji haritayı yayınladı: İzmir'de yağış var mı? Gök gürültülü sağanak geliyor: O üç güne dikkat!

SON DAKİKA: Meteoroloji haritayı yayınladı: İzmir'de yağış var mı? Gök gürültülü sağanak geliyor: O üç güne dikkat!

Milyonlarca kişi güncel hava durumunu merak etmeye başladı. Meteoroloji’nin yayımladığı son tahmin raporuna göre Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Önümüzdeki 3 gün için peş peşe uyarılar yapıldı. Peki İzmir'de yağış olacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Açıklamaya göre yeni haftada yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; 12 Mayıs Salı gününden itibaren yurdun birçok kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Yağışların perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BURDUR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvveli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

