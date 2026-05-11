İzmir'de şampiyonluk ateşi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın beşinci katında meydana gelen olayda faciadan dönüldü.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen ev sahibi, balkonunda meşale yakarak kutlamalara renk katmak istedi. Meşaleden sıçrayan kıvılcımlar kısa sürede balkondaki eşyaları tutuşturdu.
CAN KAYBI OLMADI
Alevlerin büyümesi üzerine panik yaşayan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangının diğer dairelere sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi. Olay sırasında apartmanda kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmaması ise teselli oldu. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, balkon ve bazı ev eşyalarının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şampiyonluk kutlamalarının zaman zaman tehlikeli görüntülere sahne olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlara özellikle yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımında dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu