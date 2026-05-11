İzmir'de şampiyonluk ateşi

Yangının diğer dairelere sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi. Olay sırasında apartmanda kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmaması ise teselli oldu. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, balkon ve bazı ev eşyalarının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şampiyonluk kutlamalarının zaman zaman tehlikeli görüntülere sahne olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlara özellikle yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımında dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu

