Bodrum'da Euro tarifesi

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum'da yaz telaşı başladı. Her yıl olduğu gibi bu sezon da lüks beach'ler, restoranlar ve oteller fiyatlarını açıkladı. Ünlülerin akın ettiği lüks mekanlar ise fiyatlarını euro olarak belirledi. Mesela gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro talep ediyor.
TEK GECESİ 100 BİN TL
Menülerini paylaştı. O mekanlardan birinde hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak. Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Açıklanan ilk fiyatlar herkesin gözünü korkutsa da turizm sektör temsilcileri, bu sezon yerli turistin bütçesine uygun yerler olduğunu da vurguluyor.
Merkez dahil birçok noktada esnaf lokantalarında lahmacunu 200'e, hamburgeri 500 TL'ye yemenin mümkün olduğunu söyleyen yetkililer, "Bütçe dostu ucuz oteller de ilçemizde fazlasıyla var" diyor.