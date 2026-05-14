Rus cinayetinde karar çıktı! Anne ve kızını katletmişti

Bodrum'daki otelde olduğunu kabul eden Kuslevic, "Anladığıma göre bu suçu işlediğime dair video üzerinden suçlama yapılmaktadır. Bana izletilen videolarda kendimi göremedim. Anladığım kadarıyla bir video kısmı var o Almanya'daki adliyede bilirkişiye gönderilmiş ve oradan da ben olduğuma dair bir kanaat oluşmamıştır. Almanya Savcılığı'ndan talebim üzerine gönderilen videoda bilirkişi incelemesi yapılmış ve bana ait bir görüntü tespit edilememiştir." diye konuştu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Kuslevic, şunları kaydetti:



"Ceza ve suçlamaları kabul etmiyorum, itiraz ediyorum. Benim psikolojik olarak herhangi bir rahatsızlığım yok. Bu suçu işleyecek herhangi bir sebebim olmadığını tekrar etmek istiyorum. Zaten maddi gelirim iyidir. Düzgün çalışan bir şirketim, sabit gelirim ve sağlam bir aile düzenim olduğundan dolayı böyle bir suça karışmak için hiçbir sebebim yoktur. Ben yeterince suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım. Bu yüzden sadece adil bir karar verilmesini istiyorum. Suçsuz olduğumu düşünüyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum"



Mahkeme heyeti, sanık Andrej Kuslevic hakkında, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.