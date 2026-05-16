Kuryenin cesedi kıyıya vurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 31 yaşındaki kurye Adem Bozkurt Rahat olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Adem Bozkurt Rahat'ın sabah erken saatlerde motosikletiyle Aktaş Mevkii Kazım Koyuncu Parkı sahiline geldiği, bir süre alkol aldığı ve ardından denize girdiği öğrenildi. Rahat'ın denize girdikten sonra bir daha görülmediği, bir süre sonra ise cansız bedeninin kıyıya vurduğu ifade edildi. Rahat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.