Muğla'da film gibi operasyon! ‘Daltonlar’ çetesine dev darbe

Muğla'da Eş Zamanlı Baskınlar: Görenler Gözlerine İnanamadı Muğla'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar, suç dünyasına büyük bir darbe vurdu. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü harekete geçti. Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünü aylarca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 12 Mayıs'ta operasyon için düğmeye bastı. Muğla merkezli başlayan ve İstanbul, Ankara, Antalya ile Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI: ÖYLE SUÇLARA KARIŞMIŞLAR Kİ...

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda çete üyelerinin kabarık suç dosyası ortaya çıktı. Şüphelilerin sadece basit yaralama veya tehdit değil; "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" gibi birbirinden ağır ve organize suçlara karıştıkları tespit edildi. Organize suç ağının planlı hareketleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla sekteye uğratıldı.