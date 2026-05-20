Muğla’da deniz ulaşımında yolcu motoru seferleri başladı

MUĞLA'DA Güllük-Kıyıkışlacık ile Fethiye- Şövalye Adası arasında yolcu motorlarıyla yapılan deniz yolu toplu taşıma seferleri yeniden başlatıldı. Yaz sezonu boyunca hizmet verecek seferler, geçen yıla göre artırıldı. Milas'a bağlı Güllük ve Kıyıkışlacık mahalleleri arasında kara yoluyla 40 dakika süren ulaşım, deniz yolu alternatifiyle 30 dakikada sağlanacak. Yaklaşık 150 gün sürecek yaz sezonu boyunca düzenlenecek seferler, her gün karşılıklı olarak günde 3 kez gerçekleştirilecek. Kara yolu bağlantısı bulunmayan Şövalye Adası ile Fethiye Limanı arasındaki ulaşım da yeniden başladı.