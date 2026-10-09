Çıntar sezonu açıldı

MUĞLA'DA sonbahar yağmurlarının etkisini göstermesiyle birlikte kendiliğinden yetişen çıntarlar kendini göstermeye başladı. Halk arasında "kanlıca mantarı" olarak da bilinen çıntarın sezon başındaki ilk adreslerinden biri Yatağan ilçesi oldu.Ormanlık alanlardan toplanan ilk ürünlerin kilosu ise 600 liradan satışa çıktı. Muğla'nın birçok bölgesinde özellikle sonbahar yağmurlarının ardından görülmeye başlayan çıntar, yöre halkının yakından takip ettiği doğal ürünler arasında yer alıyor. Her yıl sezonun başlamasını bekleyen vatandaşlar, yağışların ardından mantar bulabilmek için ormanlık alanların yolunu tutuyor. Sezonun henüz başında olunması nedeniyle sınırlı miktarda bulunan çıntarın, yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde daha fazla görülmesi bekleniyor. Sonbahar sofralarının önemli lezzetlerinden biri olan çıntar; közde, tavada veya farklı yöresel yemeklerin içerisinde tüketiliyor. Protein, lif ile çeşitli vitamin ve mineraller içeren mantarlar, besin değeri açısından da dikkat çekiyor. Çıntar aynı zamanda sezon döneminde doğadan toplayarak satışını yapan vatandaşlar için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Özellikle ilk çıkan ürünlerin az olması nedeniyle sezon başında fiyatlar daha yüksek seviyelerde olabiliyor.