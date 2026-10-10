Tekerlekli sandalyesiyle 45 yıldır pazarcılık yapıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde semt pazarlarının sevilen esnaflarından 81 yaşındaki Esat Ünveren, tekerlekli sandalyesiyle yaklaşık 45 yıldır pazarcılık yapıyor. Genç yaşta orman memurluğu yapan, yaşadığı rahatsızlık ve engellilik sonrası çalışma hayatından kopmayan Ünveren, "Bu işi ben de yaparım" diyerek başladığı pazarcılığı bugün de sürdürüyor. Ünveren'in hayat mücadelesi, azmi ve yaşama bağlılığı çevresindekilere örnek oluyor.

ÇALIŞMAYI BIRAKMADI

Ünveren, ağır işlerini yardımcıları ve torunlarının desteğiyle gerçekleştiriyor. "Engelli olduğum için her şeyi kendim de yapamıyorum. Ağır işlerim, kasa işleri olduğu zaman yevmiyeyle insan tutuyorum. Çalıştırıyorum, onlara yaptırıyorum. Tezgâhım düzeldikten sonra kendim terazinin başına geçiyorum" diyen Ünveren, tüm zorluklara rağmen çalışmaktan vazgeçmediğini ifade etti. Yarım asra yaklaşan pazarcılık hayatında farklı belediye başkanları döneminde destek gördüğünü anlatan Ünveren, özellikle engelli olması nedeniyle geçmiş dönemlerden bu yana kendisinden yer işgaliye bedeli alınmadığını söyledi.