82 yaşında aşka vefa

GÜN MEZARIN BAŞINDA

MUĞLA'DA ikamet eden 82 yaşındaki emekli subay Ünsal Tiğin, 3 yıl önce hayatını kaybeden eşine olan sevgi ve özlemini farklı bir şekilde yaşatmaya çalışıyor. 56 yıl süren evliliğinin ardından 23 Temmuz 2023'te kaybettiği eşi Ayla'nın mezarının yanında kendisi için bir yaşam alanı oluşturan Tiğin, eşinin vefatından bu yana haftanın 3 günü mezarı başında Yasin-i Şerif okuyup dua ediyor, daha sonra da eşinin sevdiği romanlardan bölümler okuyor.

BU FARKLI BİR AŞK ROMANI

TİĞİN, mezarın çevresinde çiçekler yetiştirerek eşinin doğa sevgisini de yaşatmaya çalışıyor. Mezarın çevresini yeniden düzenleyen Tiğin, burada eşinin sevdiği zambak, sarmaşık ve gül gibi çiçekler yetiştiriyor. Eşinin romanları çok sevdiğini anlatan Tiğin, , "Buraya gelip ona romanlar okuyorum. Onu unutmadım, unutmayacağım. Ömrüm yettikçe ölünceye kadar geleceğim. Çiçeklerini sulayacağım. Hatırasını gönlümde yaşatacağım" diye konuştu.