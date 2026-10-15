SON DAKİKA: İstanbul'da 41 yıl sonra rekor yağış! Sokaklar sulara gömüldü, dereler taştı: 2 kişi can verdi

Son dakika haberleri... İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Eyüpsultan'da derelerin taştığı, 2 vatandaşın hayatını kaybettiği olumsuz hava koşullarının ardından İstanbul Valiliği kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini, hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların vatandaşların hayatını en az etkilemesi amacıyla bir dizi tedbirin devreye alındığı belirtildi.
Açıklamada, alınan kararlar kapsamında il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
BAZI KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malul gazi ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan, hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır."
ALİBEYKÖY DERESİ TAŞTI
Eyülsultan'da Alibeyköy Deresi yoğun yağış sonrası taştı. T5 tramvay hattında aksaklıklar yaşanıyor.
METRO İSTASYONLARINI SU BASTI
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da bulunan metro istasyonları ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
AVM OTOPARKI SULAR ALTINDA
Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı da sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Otoparkta biriken sular nedeniyle araçların bulunduğu alanda su baskını yaşandı. Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi
VATANDAŞLAR İETT OTOBÜSÜNDE MAHSUR KALDI
Sarıyer Ayazağa'da sel sularında vatandaşlar mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçtan çıkmaya çalıştı.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Valiliği: Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
SELDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kentte gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu.
Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını, olumsuzluklara müdahale için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin görev yaptığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğu kaydedildi.
Açıklamada, ihbarlarla ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların, 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi.
Valilik açıklamasında, "14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ-ÖMERLİ'DE KAYDEDİLDİ
Yağış miktarlarına ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, metrekareye Beykoz-Ömerli'de 193,84, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72, Arnavutköy'de 125,9, Çatalca'da 75,2, Kartal'da 14,3 ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
Açıklamada, yağış nedeniyle kentte kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve iptal edilen seferin olmadığı bildirildi.
Ekiplerin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.
Açıklamada, kentte çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.