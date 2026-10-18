Ecelini sırtında taşımış

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Halil İbrahim Öztürk, ölümünden bir gün önce belediyenin getirdiği kışlık kömürleri bir gencin yardımıyla odunluğuna taşıdı. Ancak o akşamın ardından sabah kapısı çalındığında cevap veremedi. Yaşlı adamın cansız bedeni yakınları ve ev sahibi tarafından bulundu. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre Halil İbrahim Öztürk, vefat etmeden bir gün önce belediye tarafından teslim edilen kışlık kömürlerini bir gencin yardımıyla odunluğa taşıyarak istifledi. Daha sonra aynı günün akşamı Öztürk'ün evinde gece yaktığı sobada yeni aldığı kömürleri yaktığı ve sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

EV SAHİBİ BULDU

Ev sahibi Kadriye Kalkan, sabah saatlerinde Öztürk'ten haber alamayınca kapısına gitti. İçeriden yanıt alamaması üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren Kalkan, Öztürk'ü hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Kadriye Kalkan, "Kapı kapalıymış. Kapıyı tekmeledim, buldum. Benim kiracım. Akşam çay verdim, çay içtik ikimiz" diye konuştu. Kalkan içeri girdiğinde yoğun soba gazı kokusu aldığını belirtti.

OTOPSİ YAPILACAK

Yaşlı adamın ölümü, Karşıyaka Mahallesi sakinlerini büyük üzüntüye boğdu. 76 yaşındaki Halil İbrahim Öztürk'ün, komşuları tarafından oldukça sevilen bir kişi olduğu öğrenildi. Talihsiz yaşlı adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Öztürk'ün cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.