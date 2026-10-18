Muğla siyasetinde yeni denklem

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından kent siyasetinde kartlar yeniden karılıyor. İstifa kararının hemen ardından Ekim Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştiren AK Parti Muğla İl Teşkilatında, İl Başkanı Cengizhan Güngör'ün yaptığı açıklamalar siyaset kulislerinde "bağımsız kalan yönetime doğrudan yeşil ışık ve açık davet" olarak yorumlandı. İl Koordinatörü ve Isparta Milletvekili Osman Zabun, Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile tüm teşkilat kademelerinin katıldığı toplantıda konuşan Cengizhan Güngör, görevdeki birinci yılını değerlendirirken yerel siyasetteki yeni dengelere de göz kırptı.

ORTAK DEĞER VURGUSU

AHMET Aras'ın CHP ile yollarını ayırarak görevine bağımsız devam edeceğini ilan etmesiyle eş zamanlı gelen açıklamada Güngör, partiler üstü bir hizmet anlayışına dikkat çekerek, "Bizim siyasetimizde asıl olan makamlar değil, millete hizmettir. Asıl olan ayrılıklar değil, ortak değerlerde buluşabilmektir" dedi. Siyasi analistler Güngör'ün özellikle "ortak değerlerde buluşma" sözlerinin, "Benim tarafım Muğla'dır" diyerek bağımsızlaşan Ahmet Aras ve ekibine yönelik dolaylı bir siyasi davet niteliği taşıdığına vurgu yaptı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERİLDİ

GÜNGÖR, kentte hizmet odaklı her türlü adıma açık olduklarının altını çizerek şöyle konuştu; "Biz siyaseti yalnızca söz söylemek değil, gönüllere dokunmak, vatandaşımızın derdiyle dertlenmek ve eser üretmek olarak görüyoruz. İlk günkü heyecanımız, artan tecrübemiz ve sarsılmaz inancımızla Muğla'da birlik ve beraberliği büyütmeye devam edeceğiz." Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın CHP'den ayrılıp bağımsız bir çizgiye geçmesinin hemen ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığından gelen bu kapsayıcı ve davetkar mesajlar, kentte yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki iş birliği ve muhtemel siyasi geçiş senaryolarını ana gündem maddesi haline getirdi.