Muğla’daki feci kazada küçük Defne can verdi

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi Domuz Çukuru mevkisinde A.Ç. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde bulunanlara müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan 2,5 yaşındaki Defne'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü anne A.Ç. ile diğer çocuğu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük Defne'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kontrolden çıkan otomobilin neden takla attığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kazanın kesin nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Meydana gelen acı olay, ailenin ocağına ateş düşürdü. Haberi alan aile üyeleri, büyük üzüntü yaşadı.