Bodrum'da o depo alev topuna döndü! 15 dakika içinde kül oldu!

Yangın, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde Eski Turgutreis Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında depodan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yapının tamamını sardı. Bir anda alev topuna dönen depodan yükselen yoğun alevler çevrede paniğe neden oldu. Yangının hızla yayılması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.