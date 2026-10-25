Milas Belediye Başkanı Topuz ve oğlu tutuklandı

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile birlikte 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüphelilere yönelik operasyonda 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edilirken 35 kişi gözaltına alınmıştı. Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı, söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu ileri sürüldü. Muğla adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, oğlu Doruk Topuz ile birlikte 18 kişi tutuklandı.