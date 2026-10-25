Haberler Muğla Muğlalı arıcılardan glikozlu bal tepkisi! Muğlalı arıcılardan glikozlu bal tepkisi! OSMAN AKÇA









DÜNYA çam balının yüzde 92'sinin, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 86'sının karşılandığı Muğla'da bal üreticileri glikozlu ve şekerli balın çam balı diye satılmasına tepki gösterdiler. Laboratuvar tahlillerinden geçen organik çam balının gerçek değerini bulmasını isteyen üreticiler, her türlü zor şartlara rağmen bal üretmeye ve arıların yok olmasını önlemek için çalışacaklarını açıkladılar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gezgin arıcılar ile Muğlalı arıcılar tarafından Milas, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde Eylül ayı başında konakladıkları bölgelerde son bal sağımlarını yapıyor. Muğla bölgesinde Eylül-Kasım döneminde yaklaşık 4 milyon kovandan 20-25 bin ton çam balı rekoltesi bekleniyor. 2017 yılından bu yana iklim değişikliği, pandemi ve orman yangınları nedeniyle 7-8 bin tona kadar düşen cam balı rekoltesi, son üç yıldır iklim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle yıllık üretim 20 bin tona kadar yükselerek son 5 yılın en yüksek rekoltesine ulaştı.

'ARISIZ HAYAT OLMAZ'

20 yıldır çam balı üretimi için Muğla bölgesine geldiğini belirten Sivas'lı arıcı Hasan Öz, arıların sağlıklı olması halinde bal bulunduğunu belirterek, "Genelde 20 yıldır yaklaşık geliyorum buraya. Arı sağlıklı olduktan sonra bal var. Tabii balda iniş çıkışlar oluyor ama bal var. Bizde yaklaşık 700 kovan var. Rekoltede sağlıklı arılar, ikiye bir yaptı. Ama balın yeteri kadar değeri olmuyor. Değerinde satılamıyor. Kötü ballar üretildiği için bizim balımız, yani saf ve organik üretilen ballar yeterince değerini bulamıyor. Çok masraflarımız var, girdilerimiz çok yüksek. Mazot maliyetleri had safhada. Ürettiğimiz bal giderlerimizi karşılamıyor. Yani biz arıcılığın devamını istiyoruz. Arılarımız yaşasın istiyoruz. Arı olmadan hayat olmaz" dedi.