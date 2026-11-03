Muğla'da korkutan görüntüler! Denizin ortasında bir anda çıktı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Datça ile Yunanistan'ın Sömbeki Adası arasındaki bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Denizde bir süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.