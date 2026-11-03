Muğla'da korkutan görüntüler! Denizin ortasında bir anda çıktı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Datça ile Yunanistan'ın Sömbeki Adası arasındaki bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Denizde bir süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.
DENİZ ÜZERİNDE HORTUM OLUŞTU
Datça açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum meydana geldi. Datça ile Yunanistan'a bağlı Sömbeki Adası arasındaki bölgede oluşan hortum, deniz yüzeyinde yükselerek dikkat çekti.
VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ
Hortumun oluştuğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kısa süreli etkili olan hortum, bölgede dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
KIYIYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ YİTİRDİ
Deniz üzerinde bir süre görülen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, bölgede olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtildi.