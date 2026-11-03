Aydın'da 21 yıllık sır yeniden gündemde! Elife Doğrul dosyasında ortaya çıkan görüntüler şoke etti

Programın en çok konuşulan anı ise Aydın Söke'ye bağlı Bağarası mevkisinde çekilen 21 yıllık arşiv görüntülerinin ekrana yansıması oldu. Tanık Muhammed'in, "Gece aracı buraya çektik, ceset buradaydı" diyerek tarif ettiği sazlık alanda, o dönem arama yapan kadavra köpeğinin tam da aynı noktada tepki verip toprağı eşelediği ortaya çıktı!

Kadavra köpeğinin yıllar önce tam da tanığın gösterdiği noktada tepki vermesine rağmen o günkü kazılarda bedene ulaşılamamış olması, akıllara kan donduran o ihtimali getirdi: Elife Doğrul'un cansız bedeni oraya gömüldükten bir süre sonra başka bir yere mi taşındı?

Cevapsız kalan soruların ve çelişkili ifadelerin havada uçuştuğu Elife Doğrul dosyasında, bu 21 yıllık karanlık sırrın ne zaman tamamen aydınlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.