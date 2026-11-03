Aydın'da 21 yıllık sır yeniden gündemde! Elife Doğrul dosyasında ortaya çıkan görüntüler şoke etti

2003 yılında henüz 6 yaşında olan kızı Hülya'yı görebilmek umuduyla Aydın'ın Söke ilçesine giden Elife Doğrul, o günden sonra sırra kadem bastı. Annesinden bir daha haber alamayan Hülya Yıldız ise yıllar boyunca süren arayışını hiç bırakmadı. 21 yıldır dinmeyen hasret ve cevapsız kalan sorular, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı. Hülya Yıldız'ın annesini bulmak için başlattığı mücadeleyle birlikte, Elife Doğrul'un kayboluşuna ilişkin dikkat çeken iddialar ve şüphe uyandıran gelişmeler yeniden gündeme geldi. Yıllardır karanlıkta kalan olayın ardındaki sır perdesi aralanabilecek mi? Detaylar…
KIZI İÇİN GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ: SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLADI
Programda gündeme gelen akılalmaz iddialar ve şüpheler üzerine savcılık harekete geçti. Kayıp dosyasının cinayet şüphesiyle yeniden açılmasıyla birlikte, olayda adları sıkça geçen kayınbiraderler Metin ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandığı duyuruldu.
CANLI YAYINDA ŞOK SUÇLAMALAR: "ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİK!"
Olayın kilit isimlerinden Metin Musacalı'nın canlı yayındaki açıklamaları ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Hakkındaki cinayet iddialarını kesin bir dille reddeden Musacalı, eşi Meral'in geçmişte verdiği ifadelerin, Elife'nin kocası Talip Bey'in ölüm tehditleri ve baskısı altında alındığını ileri sürdü.
Talip Bey ise bu iddiaları sert bir dille yalanlayarak asıl failin Metin Musacalı olduğunu, hatta geçmişte bu korkunç cinayeti bazı kişilere itiraf ettiğini iddia etti. İkili arasındaki bu gerilim, olayın arkasındaki karanlık ilişkiler ağını bir kez daha gözler önüne serdi.
KADAVRA KÖPEĞİ 21 YIL ÖNCE O NOKTAYI İŞARET ETMİŞ!
Programın en çok konuşulan anı ise Aydın Söke'ye bağlı Bağarası mevkisinde çekilen 21 yıllık arşiv görüntülerinin ekrana yansıması oldu. Tanık Muhammed'in, "Gece aracı buraya çektik, ceset buradaydı" diyerek tarif ettiği sazlık alanda, o dönem arama yapan kadavra köpeğinin tam da aynı noktada tepki verip toprağı eşelediği ortaya çıktı!
AKILLARDAKİ O KORKUNÇ SORU: CENAZENİN YERİ Mİ DEĞİŞTİRİLDİ?
Canlı yayında Talip Bey ve Muhammed arasında "Kazı birinci tarlada yapıldı", "Hayır, yemiş ağacının oradaydı" şeklinde yaşanan yer gösterme tartışması tansiyonu zirveye taşıdı.
Kadavra köpeğinin yıllar önce tam da tanığın gösterdiği noktada tepki vermesine rağmen o günkü kazılarda bedene ulaşılamamış olması, akıllara kan donduran o ihtimali getirdi: Elife Doğrul'un cansız bedeni oraya gömüldükten bir süre sonra başka bir yere mi taşındı?
Cevapsız kalan soruların ve çelişkili ifadelerin havada uçuştuğu Elife Doğrul dosyasında, bu 21 yıllık karanlık sırrın ne zaman tamamen aydınlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.