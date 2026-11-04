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Haberler Muğla Fethiye'de şiddetli yağış su baskını getirdi! Tarım arazileri ve seralar zarar gördü

Fethiye'de şiddetli yağış su baskını getirdi! Tarım arazileri ve seralar zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kalırken, birçok ev ve iş yerinde de zarar meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Çenger yolu ulaşıma kapandı.

AA

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Fethiye’de şiddetli yağış su baskını getirdi! Tarım arazileri ve seralar zarar gördü

Fethiye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sulama kanalları taştı, bazı evleri ve tarım alanlarını su bastı.

Fethiye’de şiddetli yağış su baskını getirdi! Tarım arazileri ve seralar zarar gördü

İlçede akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından Karagedik ve Çiftlik mahallelerinde sulama kanallarının taşması sonucu bazı evleri, seraları ve tarım arazilerini su bastı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgede ekiplerin çalışmalarını takip etti. Akkaya, gazetecilere, Devlet Su İşleri, büyükşehir ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalara başladığını, yağışın kesildiğini söyledi.

Fethiye’de şiddetli yağış su baskını getirdi! Tarım arazileri ve seralar zarar gördü

Cana zarar gelmediğini vurgulayan Akkaya, "Zararların telafisi için de devletimiz çalışacaktır. Bütün halkımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." dedi.

Akkaya, Çenger Mahallesi'ne giden yolda yaşanan toprak kayması nedeniyle ulaşımın alternatif yoldan sağlandığını kaydetti.

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