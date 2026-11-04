Milas Belediyesi Yeni Parti’ye geçti

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye eski Başkanı Fevzi Topuz'un yerine yapılan başkan vekilliği seçimini Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin kazandı. Seçimin üçüncü turunda CHP adayı Çağlar Koban'a verilen bir oyun geçersiz sayılmasıyla Koban dördüncü tura kalamadı. Son turda Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin ile Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş karşı karşıya geldi. CHP'li üyelerin oylarının da Gezgin'e yöneldiği değerlendirilen dördüncü turda Barbaros Gezgin 18 oy alarak Milas Belediye Başkan Vekili seçildi. Sibel Karakaş ise 10 oyda kaldı.