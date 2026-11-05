Haberler Muğla Fethiye'yi birbirine kattı! Bedeli çok ağır oldu Fethiye'yi birbirine kattı! Bedeli çok ağır oldu Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuralları tamamen hiçe sayarak ortalığı birbirine katan şahsın foyası kısa sürede ortaya çıktı.İşte ehliyeti daha önceden iptal edilen, sigortası ve muayenesi bile bulunmayan o aracın direksiyonundaki sürücüye kesilen rekor ceza... İHA









Olay, Taşyaka Mahallesi'nde bulunan Ölüdeniz Caddesi ile 254'üncü Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 RVJ 30 plakalı aracın sürücüsü A.E.O.'nun trafikte drift yaptığı tespit edildi.

EHLİYEİ DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞ! Ekipler, aracı alışveriş merkezi yakınlarında durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlenirken, alkol ölçümünü reddettiği, aracın sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi.