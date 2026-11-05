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Haberler Muğla Fethiye'yi birbirine kattı! Bedeli çok ağır oldu

Fethiye'yi birbirine kattı! Bedeli çok ağır oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuralları tamamen hiçe sayarak ortalığı birbirine katan şahsın foyası kısa sürede ortaya çıktı.İşte ehliyeti daha önceden iptal edilen, sigortası ve muayenesi bile bulunmayan o aracın direksiyonundaki sürücüye kesilen rekor ceza...

İHA

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Olay, Taşyaka Mahallesi'nde bulunan Ölüdeniz Caddesi ile 254'üncü Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 RVJ 30 plakalı aracın sürücüsü A.E.O.'nun trafikte drift yaptığı tespit edildi.

EHLİYEİ DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞ!

Ekipler, aracı alışveriş merkezi yakınlarında durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlenirken, alkol ölçümünü reddettiği, aracın sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye drift yapmak, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak, alkol kontrolünü reddetmek, zorunlu trafik sigortası bulunmaması ve araç muayenesinin yaptırılmamış olması nedeniyle toplam 496 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

"496 BİNLİK DRİFT KAMERAYA YANSIDI"

Ehliyeti iptal edilen sürücünün 496 bin lira ceza yediği drift yaptığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın yoğun trafikte drift atarak bölgeden ayrılması yer alıyor.

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