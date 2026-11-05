Muğla’da acı olay! 3 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Kemal Yeter'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeter'i bulmak için Akyaka ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışması yürüttü.

Yeter'in kaybolmadan önce yolda yürürken bir villanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini inceleyen ekipler, aramalarını Akyaka Kadın Azmağı çevresinde yoğunlaştırdı.

Ekipler, Kemal Yeter'in cansız bedenini Akyaka'daki ormanlık alanda buldu.

Yeter'in ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.