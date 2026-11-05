  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Muğla'da acı olay! 3 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

Muğla'da acı olay! 3 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

AA

Giriş Tarihi:

Muğla’da acı olay! 3 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Kemal Yeter'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeter'i bulmak için Akyaka ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışması yürüttü.

Yeter'in kaybolmadan önce yolda yürürken bir villanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini inceleyen ekipler, aramalarını Akyaka Kadın Azmağı çevresinde yoğunlaştırdı.

Ekipler, Kemal Yeter'in cansız bedenini Akyaka'daki ormanlık alanda buldu.

Yeter'in ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA