Haberler İzmir İzmir'de film senaryosu gerçek oldu! Peş peşe gelen kazalardan kaçamadı: Ölümden dönmüştü, bu kez kurtulamadı! İzmir'de film senaryosu gerçek oldu! Peş peşe gelen kazalardan kaçamadı: Ölümden dönmüştü, bu kez kurtulamadı! İzmir'de yaşanan iki motosiklet kazası arasındaki benzerlik herkesi şaşkına çevirdi. İlk kazada ölümden dönen 20 yaşındaki genç, aylar sonra yine motosiklet kazasına karıştı. Bu kez acı haber geldi, yaşananlar 'Son Durak' filmini aratmadı. Film senaryosunun gerçek olduğu olayın detayları yürek burktu... İHA









İlk kaza 2024 yılında Bornova ilçesinde meydana geldi. Sürücü Ramazan Özdemir (20) ile arkasındaki yolcu Ömer Çetinkaya (41), bir otomobilin kural ihlali yapması sonucu kaza geçirdi. Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Özdemir kazadan hafif yaralı kurtuldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü V.A. (28) hakkında görülen davada mahkeme, sanığa indirim uygulamadan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargılama sürecinin ardından ilk olaydan 5 ay sonra başka bir trafik kazası yaşandı. E.G. (21) idaresindeki motosiklette yolcu konumunda bulunan Ramazan Özdemir, geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Özdemir'in ilk kazadan aylar sonra yine bir motosiklet kazasında, benzer şekilde hayatını kaybetmesi, Son Durak serisindeki olay kurgusunu akıllara getirdi.





PERİ MASALI GİBİ HAYATIMIZ ALTÜST OLDU



Olayın ardından açıklama yapan Ömer Çetinkaya'nın eşi Semra Çetinkaya, "8 Mayıs 2024 tarihinde eşim bu acı kazayı geçirdi. Çok güzel bir evliliğimiz vardı, 3 yıllık evliydik. Güzeller güzeli 2 yaşında bir kızımız vardı. Oğlumuzu da henüz kucağımıza almıştık, 3 aylıktı. Peri masalı gibi geçen hayatımız bir anda altüst oldu. Biz o enkazın altında 2,5 yıldır hem ekonomik savaş veriyoruz hem acımızı yaşamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımı güzel bir şekilde büyütmeye çalışıyorum. Atlatmış değiliz, atlatacağımızı da düşünmüyorum. Kızıma daha bir hafta önce babasının öldüğünü pedagog eşliğinde açıkladım. 'Nasılsın?' cümlesinin henüz bizde bir karşılığı yok. Çocuklarımla birlikte hayat bu şekilde devam edecek" dedi.