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Haberler Muğla Körmen Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Körmen Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Datça ilçesindeki Körmen Sahili'nde sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.

İHA

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Körmen Sahili’nde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.40 sıralarında sahilde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin, Burdur nüfusuna kayıtlı Emirhan Deniz'e ait olduğu belirlendi. Gencin yaklaşık 4-5 gündür denizde bulunduğu değerlendirilirken, cansız beden üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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