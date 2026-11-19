İKİ BACAĞINI DA KESTİLER

TİTİZLİKLE yürütülen 7,5 aylık yoğun tedavi sürecinde, doku ve sinir kayıpları nedeniyle talihsiz kadının sağ bacağı da diz altından ampute edildi. İki ayağını da kaybeden ve bir hayırsever vatandaşın verdiği tekerlekli sandalye ile bugün yapılacak duruşmaya gidecek olan Katrancı, "O beni yaşarken öldürdü. Katilim ile yüzleşmeye bile kendi imkanlarımla edindiğim tekerlekli sandalye ile gideceğim. Daha ne diyeyim" diye konuştu.

DİĞER