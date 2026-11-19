DOMUZ KURŞUNUYLA VURDU
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen olay, bir kadının içler acısı dramına dönüştü. Veli Katrancı (46) boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı (43) bulunduğu bir kafede, herkesin gözü önünde domuz kurşunu doldurulmuş av tüfeğiyle bacaklarından vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 3 hafta yoğun bakımda kalan Hatice Katrancı'nın parçalanan sol bacağı diz altından ampute edildi.
İKİ BACAĞINI DA KESTİLER
TİTİZLİKLE yürütülen 7,5 aylık yoğun tedavi sürecinde, doku ve sinir kayıpları nedeniyle talihsiz kadının sağ bacağı da diz altından ampute edildi. İki ayağını da kaybeden ve bir hayırsever vatandaşın verdiği tekerlekli sandalye ile bugün yapılacak duruşmaya gidecek olan Katrancı, "O beni yaşarken öldürdü. Katilim ile yüzleşmeye bile kendi imkanlarımla edindiğim tekerlekli sandalye ile gideceğim. Daha ne diyeyim" diye konuştu.