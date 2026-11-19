İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay , Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'in CHP 'nin Kurultay Ceza Davası kapsamında yaptığı savunmada ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Başkan Tugay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir müfterinin attığı mesnetsiz ve kasıtlı bir iftira ile adımın bulaştırıldığı kurultay davası ile ilgili olarak, davanın başlangıcından bugüne kadar bir kişinin 'bir yerlerden duydum' şeklindeki ifadesi dışında hiç bir kanıtın veya başka bir ifadenin olmamasına ve tüm araştırma ve incelemelere rağmen başkaca bir kanıta ulaşılmış olunmamasına rağmen; davada suçlanan bazı diğer siyasilerce beni adeta suçlar mahiyette yapılan açıklamaları büyük hayret ve ibretle takip ediyorum."

'AHLAKSIZLIĞIN PARÇASI OLMADIM'

Başkan Tugay, "Onlara cevabım şudur; Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayında partide bir değişim ihtiyacı olduğuna inanarak Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklediğim doğrudur. Siyasetin normal işleyişi ve doğası gereği başka delegelerle görüşmeler yaptığım da gerçektir. Ama; ben hiç kimseyle etik ve ahlak dışı bir görüşmeyi asla yapmadım. Hiç kimseye menfaat temin etmeyi vaat etmedim ve böyle bir ahlaksızlığın bir parçası olmadım. Başka herhangi bir kimse tarafınca böyle bir eylemin gerçekleştiğine dair bilgim ve şahitliğim olmadığını da defaatle dile getirdim. Bugün sonucu henüz belli olmayan duruşma öncesinde eğer gerçekten suçları yoksa kendilerini savunmalarını beklediğimiz insanların kendi masumiyetlerini savunmaları gereken bir noktada, telaş içinde davayı kendi elleriyle siyasileştirip beni adeta bir 'günah keçisi' ilan etmeye çalışmalarını aklım almıyor, vicdanım kabul etmiyor" diye konuştu. Öte yandan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında beraat kararı verildi.

'VARSA AÇIKLAYIN DA HERKES ÖĞRENSİN'

BAŞKAN Tugay, *Ey müfteriler, varsa bildiğiniz bir yanlış ve suç açıklayın da herkes öğrensin. Benim bu konuda en ufacık bir hatam ve suçum olmadığına ben eminim. Size isnat edilen suçlamayla ilgili bir şahitliğim olmadığını da kamuoyuyla ve hukuk nezdinde defalarca ifade ettim. Eğer suçsuzsanız kendi masumiyetinizi savunun. Yeter artık yalanlarınız ve iftiralarınız. Düşün artık yakamdan" ifadelerini kullandı.