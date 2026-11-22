Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik hasarı oluşan ve yüzde 99 engelli raporu verilen 57 yaşındaki rehber öğretmen Yılmaz Tekin, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutundu. İlk raporunda yüzde 99 engelli olduğu belirtilen Tekin'in engel oranı, yıllar süren tedavi ve rehabilitasyon süreciyle yüzde 96'ya geriledi. Kollarını yeniden kullanabilmeye başlayan, kendi yemeğini yiyebilen ve bardağını tutarak su içebilen Tekin, şimdi elektrikli engelli aracıyla günlük yaşamını sürdürüyor. Bir arkadaşının desteğiyle evine yaptırılan engelli asansörünü kullanarak ikinci kattaki dairesinden çıkan Tekin, yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Şehit Gürcan Akan İlkokuluna tek başına giderek görevini yapıyor.

'DURURSAK GERİ GİDERİZ'

İyileşme sürecinin kolay olmadığını belirten Tekin, mücadelesini "Tedavi iğneyle kuyu kazmak gibi. Her gün aynı hareketi defalarca yapıyorsun. Azim, kararlılık ve destek çok önemli. Bizim durum rampadaki bir araba gibi. Durursak geri gidiyoruz" sözleriyle anlattı. Kazanın ardından üç yıl boyunca çayını pipetle içebildiğini, iki buçuk yıl ise yemeklerini refakatçisinin yedirdiğini anlatan Tekin, bugün kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Öğretmenliği ve çocukları çok sevdiğini dile getiren Tekin, yeniden görev yapmanın kendisine büyük moral verdiğini ifade etti. Görevini yapmasına engel bir durum bulunmadığını dile getiren Tekin, "İnsan çalıştığı zaman kendini değerli hissediyor. Görevimi yapmama bir engel yok. Rehber öğretmen olduğum için odamda duruyorum, sınıflara da girebiliyorum. Asansörle binayı da gezebiliyorum" dedi.

ENGELLİ BİREYLERE ÇAĞRI

Engelli bireylere de çağrıda bulunan Tekin, "Mücadeleden vazgeçmesinler, hayatın içinde olsunlar. Yapabileceklerinin en iyisini yapmak için uğraşsınlar. Kendilerini bırakırlarsa geri giderler" dedi. Okul Müdürü Yelda Leblebici ise Tekin'in meslek aşkı ve çalışma azmiyle herkese örnek olduğunu belirterek, öğretmen, veli ve öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaya devam eden Tekin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.