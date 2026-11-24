Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Bölgesi akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla hareketlendi. Saat 18.39'da merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntı Çevre İllerde De Hissedildi

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinin Bağdamları, Pınararası, Ekizköy, Bayır ve Sek mahalleleri olduğu bildirildi.

Yüzeye yakın bir noktada meydana gelen sarsıntı, Muğla genelinin yanı sıra Aydın, Denizli ve İzmir'in birçok ilçesinde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum bildirilmezken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.