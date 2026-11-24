Ege'nin incisi İzmir, sahip olduğu zengin sosyal ve kültürel imkanlarla çocuklu aileler için adeta dev bir keşif alanı sunuyor. Hafta sonu tatilini çocuklarının hem eğlenebileceği hem de yeni bilgiler öğrenebileceği verimli bir güne dönüştürmek isteyen ebeveynler için kentin dört bir yanında birbirinden özel merkezler öne çıkıyor.
İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI / SASALI
Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı, çocuklara hayvanları doğal ortamlarına en yakın koşullarda tanıma fırsatı sunuyor. Devasa yeşil alanı, yürüyüş parkurları ve yüzlerce farklı canlı türüyle dikkat çeken park, miniklerin doğa ve hayvan sevgisini pekiştirdiği en popüler hafta sonu rotalarının başında geliyor.
UZAY KAMPI TÜRKİYE / GAZİEMİR
Bilim ve teknolojiye meraklı çocuklar için eşsiz bir deneyim sunan Uzay Kampı Türkiye, Gaziemir Ege Serbest Bölgesi içerisinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Astronot simülatörleri, uzay mekiği modelleri ve etkileşimli bilim atölyeleriyle dikkat çeken merkez, özellikle günübirlik aile turları ve eğitim programlarıyla çocukların uzay bilimine olan ilgisini zirveye taşıyor.
ÜMRAN BARADAN OYUN VE OYUNCAK MÜZESİ / KONAK
Varyant yolu üzerinde yer alan bu renkli müze, geçmişten günümüze oyuncak tarihini keşfetmek isteyen çocuklar ve ebeveynleri için keyifli bir zaman yolculuğu vadediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden toplanan antika oyuncakların, el yapımı bebeklerin ve geleneksel Karagöz-Hacivat tasvirlerinin sergilendiği mekan, hem öğretici hem de ilham verici atmosferiyle öne çıkıyor.
AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE ÇOCUK OYUN KÖYLERİ / BORNOVA
Açık havada enerjisini atmak isteyen çocuklar için Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, geniş çim sahaları ve güvenli oyun gruplarıyla ailelerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İçerisinde yer alan buz pisti, bisiklet yolları ve dinlenme alanlarıyla bölge, tüm ailenin birlikte keyifli vakit geçirebileceği huzurlu bir ortam sağlıyor.