Ege'nin incisi İzmir, sahip olduğu zengin sosyal ve kültürel imkanlarla çocuklu aileler için adeta dev bir keşif alanı sunuyor. Hafta sonu tatilini çocuklarının hem eğlenebileceği hem de yeni bilgiler öğrenebileceği verimli bir güne dönüştürmek isteyen ebeveynler için kentin dört bir yanında birbirinden özel merkezler öne çıkıyor.





İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI / SASALI



Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı, çocuklara hayvanları doğal ortamlarına en yakın koşullarda tanıma fırsatı sunuyor. Devasa yeşil alanı, yürüyüş parkurları ve yüzlerce farklı canlı türüyle dikkat çeken park, miniklerin doğa ve hayvan sevgisini pekiştirdiği en popüler hafta sonu rotalarının başında geliyor.