MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada Dursun Ismık (50) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün 07.00 sıralarında Madenler Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Y.D. yönetimindeki otomobil, Dursun Ismık yönetimindeki otomobille çarpıştı. Yaralanan Ismık, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dursun Ismık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.