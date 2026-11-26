Haberler Gündem İzmir’den Avrupa’ya Romanya köprüsü İzmir’den Avrupa’ya Romanya köprüsü Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, Yeni Asır’a yaptığı özel açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 13,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. 2027’de başlayacak olan İzmir-Bükreş direkt uçuşlarının Ege ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağını söyleyen Zamfioui, Türk yatırımcılara Romanya üzerinden Avrupa pazarına açılma çağrısında bulundu İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU









Türkiye ile Romanya arasında yaklaşık bir buçuk asra uzanan diplomatik ilişkiler, bugün ticaret, yatırım, turizm ve kültürel işbirliğiyle yeni bir boyut kazanıyor. Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, ülkesinin millî günü öncesinde Yeni Asır'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Romanya açısından taşıdığı önemi anlatan Zamfiroiu, özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. 30 MART'TA BAŞLIYOR

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 13,5 milyar dolara ulaştığını belirten Zamfiroiu, hedefin önce 15 milyar, ardından 20 milyar dolar seviyesini aşmak olduğunu dile getirdi. Romanya'da Türk sermayesiyle kurulmuş 20 binden fazla şirket bulunduğuna dikkat çeken Başkonsolos, Türk iş dünyasının ülkesinin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Başkonsolos Zamfiroiu'nun en fazla önem verdiği konuların başında İzmir ile Romanya'nın başkenti Bükreş arasında başlayacak doğrudan uçuşlar geliyor. SunExpress'in 30 Mart 2027 tarihinde başlatmayı planladığı seferlerin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri doğrudan etkileyeceğini belirten Zamfiroiu, ulaşım kolaylığının özellikle iş insanları açısından büyük avantaj sağlayacağını söyledi. İzmir ile Bükreş arasında bugüne kadar doğrudan uçuş bulunmadığını hatırlatan Zamfiroiu, yeni hattın yalnızca turizm açısından değil, karşılıklı yatırımların artırılması bakımından da önemli olduğunu belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATI

Uçuşların başlangıçta ekim ayı sonuna kadar planlandığını belirten Başkonsolos, talebin artması durumunda sefer sayısının haftada üçe çıkabileceğini ve hattın yıl boyunca hizmet verebileceğini ifade etti. İzmir-Bükreş hattı için de iyimser olduğunu söyleyen Başkonsolos, uçuşların başlamasından sonraki iki veya üç yıl içerisinde Ege Bölgesi ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir büyüme beklediğini kaydetti. Romanya'nın Türk yatırımcılar açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Zamfiroiu, özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlara dikkat çekti. Türk şirketlerinin güneş enerjisi ve enerji üretimi alanlarına yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Başkonsolos, üretim sektöründe de yeni yatırımların gerçekleştirildiğini söyledi. Ege Bölgesi'nden örnek veren Zamfiroiu, Manisa'daki bir şirketin Romanya'da doğal temizlik ürünleri üretmek amacıyla yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. Bükreş yakınlarında kurulan fabrikanın, Ege'deki şirketlerin Romanya pazarına açılmasına örnek oluşturduğunu ifade etti. TÜRK SERMAYESİ ARTTI

Türk iş insanlarının henüz yeterince değerlendirmediği önemli bir avantaj bulunduğunu vurgulayan Zamfiroiu, Romanya'da yüzde 100 Türk sermayesiyle şirket kurulabildiğini söyledi. Bu şirketlerin Romanya mevzuatına göre faaliyet göstererek Avrupa Birliği iç pazarının sağladığı ticari imkânlardan yararlanabildiğini belirtti. Yatırım teşviklerinin faaliyet gösterilecek bölgeye ve sektörlere göre değiştiğini anlatan Zamfiroiu, özellikle istihdam yaratacak yatırımlarda yerel yönetimlerin çeşitli kolaylıklar sağlayabildiğini ifade etti. Başkent Bükreş ve çevresinde yatırım yoğunluğunun yüksek olduğunu, ancak farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımların daha avantajlı desteklerden yararlanabileceğini kaydetti. Türkiye'nin Romanya açısından Avrupa Birliği dışındaki en önemli ekonomik ortaklardan biri olduğunu vurgulayan Zamfiroiu, ülkede faaliyet gösteren Türk sermayeli şirketlerin sayısının 20 bini aştığını söyledi. Türk girişimcilerin Romanya ekonomisinin farklı sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Başkonsolos, karşılıklı ticaretin daha dengeli bir yapıya kavuşmasını istediklerini de ifade etti.