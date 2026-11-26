Türkiye ile Romanya arasında yaklaşık bir buçuk asra uzanan diplomatik ilişkiler, bugün ticaret, yatırım, turizm ve kültürel işbirliğiyle yeni bir boyut kazanıyor. Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, ülkesinin millî günü öncesinde Yeni Asır'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Romanya açısından taşıdığı önemi anlatan Zamfiroiu, özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
30 MART'TA BAŞLIYOR
İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 13,5 milyar dolara ulaştığını belirten Zamfiroiu, hedefin önce 15 milyar, ardından 20 milyar dolar seviyesini aşmak olduğunu dile getirdi. Romanya'da Türk sermayesiyle kurulmuş 20 binden fazla şirket bulunduğuna dikkat çeken Başkonsolos, Türk iş dünyasının ülkesinin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Başkonsolos Zamfiroiu'nun en fazla önem verdiği konuların başında İzmir ile Romanya'nın başkenti Bükreş arasında başlayacak doğrudan uçuşlar geliyor. SunExpress'in 30 Mart 2027 tarihinde başlatmayı planladığı seferlerin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri doğrudan etkileyeceğini belirten Zamfiroiu, ulaşım kolaylığının özellikle iş insanları açısından büyük avantaj sağlayacağını söyledi. İzmir ile Bükreş arasında bugüne kadar doğrudan uçuş bulunmadığını hatırlatan Zamfiroiu, yeni hattın yalnızca turizm açısından değil, karşılıklı yatırımların artırılması bakımından da önemli olduğunu belirtti.
AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATI
Uçuşların başlangıçta ekim ayı sonuna kadar planlandığını belirten Başkonsolos, talebin artması durumunda sefer sayısının haftada üçe çıkabileceğini ve hattın yıl boyunca hizmet verebileceğini ifade etti. İzmir-Bükreş hattı için de iyimser olduğunu söyleyen Başkonsolos, uçuşların başlamasından sonraki iki veya üç yıl içerisinde Ege Bölgesi ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir büyüme beklediğini kaydetti. Romanya'nın Türk yatırımcılar açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Zamfiroiu, özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlara dikkat çekti. Türk şirketlerinin güneş enerjisi ve enerji üretimi alanlarına yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Başkonsolos, üretim sektöründe de yeni yatırımların gerçekleştirildiğini söyledi. Ege Bölgesi'nden örnek veren Zamfiroiu, Manisa'daki bir şirketin Romanya'da doğal temizlik ürünleri üretmek amacıyla yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. Bükreş yakınlarında kurulan fabrikanın, Ege'deki şirketlerin Romanya pazarına açılmasına örnek oluşturduğunu ifade etti.
TÜRK SERMAYESİ ARTTI
Türk iş insanlarının henüz yeterince değerlendirmediği önemli bir avantaj bulunduğunu vurgulayan Zamfiroiu, Romanya'da yüzde 100 Türk sermayesiyle şirket kurulabildiğini söyledi. Bu şirketlerin Romanya mevzuatına göre faaliyet göstererek Avrupa Birliği iç pazarının sağladığı ticari imkânlardan yararlanabildiğini belirtti. Yatırım teşviklerinin faaliyet gösterilecek bölgeye ve sektörlere göre değiştiğini anlatan Zamfiroiu, özellikle istihdam yaratacak yatırımlarda yerel yönetimlerin çeşitli kolaylıklar sağlayabildiğini ifade etti. Başkent Bükreş ve çevresinde yatırım yoğunluğunun yüksek olduğunu, ancak farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımların daha avantajlı desteklerden yararlanabileceğini kaydetti. Türkiye'nin Romanya açısından Avrupa Birliği dışındaki en önemli ekonomik ortaklardan biri olduğunu vurgulayan Zamfiroiu, ülkede faaliyet gösteren Türk sermayeli şirketlerin sayısının 20 bini aştığını söyledi. Türk girişimcilerin Romanya ekonomisinin farklı sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Başkonsolos, karşılıklı ticaretin daha dengeli bir yapıya kavuşmasını istediklerini de ifade etti.
'TÜRKİYE'NİN GÖSTERDİĞİ DOSTLUĞU UNUTMADIK'
İKİ ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca ticaret ve yatırımla sınırlı olmadığını belirten Başkonsolos Zamfiroiu, Türkiye'nin Romanya halkının hafızasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Romanya'da komünist rejimin sona erdiği 1989 yılının ardından Türkiye'nin Romen vatandaşlarına kapılarını vizesiz açan ilk ülke olduğunu hatırlatan Zamfiroiu, bu yaklaşımın aradan geçen yıllara rağmen unutulmadığını vurguladı. Türkiye'nin o dönemde gösterdiği yakınlığın Romanya halkı için önemli bir dostluk göstergesi olduğunu belirten Başkonsolos, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinde karşılıklı güven ve tarihî bağların bulunduğunu ifade etti. Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 1878 yılına dayandığını hatırlatan Zamfiroiu, iki ülkenin ortak tarihindeki önemli dönüm noktalarından birinin de 1934 yılında imzalanan Balkan Paktı olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanan anlaşmanın bölgesel işbirliği açısından tarihî önem taşıdığını belirten Başkonsolos, bu mirası yaşatmak amacıyla İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.
MİLLİ GÜN İZMİR'DE KUTLANACAK
ROMANYA'NIN milli günü dolayısıyla bugün İzmir'de özel bir resepsiyon düzenleneceğini açıklayan Zamfiroiu, dostluk ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Resepsiyonda Türkiye-Romanya ilişkileri ile Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilen ortak çalışmaların değerlendirileceğini belirten Başkonsolos, konsolosluğun faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ödül verileceğini ifade etti.
URLA'YA HAYRAN
İZMİR'DEKİ yaşamından da söz eden Başkonsolos Zamfiroiu, kentin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu anlattı. İzmir'in farklı bölgelerini keşfetmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Zamfiroiu, özellikle Kordon ve Urla'yı sevdiğini söyledi. Urla çevresinde yaşamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkonsolos, bölgenin her geçen yıl güzelleştiğini gözlemlediğini anlattı. İzmir'in gastronomi kültürüne de ayrı bir parantez açan Zamfiroiu, Romanya'dan gelen misafirlerinin Türk yemeklerinden ve restoranların hizmet kalitesinden çok etkilendiğini söyledi. Urla, Çeşme ve İzmir'de beğendiği çok sayıda restoran bulunduğunu belirten Başkonsolos, bunlar arasında seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.
SCHENGEN BAŞVURULARINDA EKSİK BELGELERE DİKKAT!
ROMANYA'NIN İzmir Konsolosu Nicolae Dan Dima, Schengen uygulamasının ardından vize başvurularında yüzde 30 ile 40 arasında artış yaşandığını açıkladı. Dima, vize retlerinde eksik ve tutarsız belgelerin önemli rol oynadığını söyledi. İş insanlarının da yoğun başvuru yapan gruplar arasında bulunduğunu anlatan Dima, aile ve akraba ziyaretleri, eğitim ve turizm amacıyla da vize talebinde bulunulduğunu söyledi. Vize retlerinin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dima, başvuru sahiplerinin sunduğu belgelerdeki eksikliklerin ve beyanlarla evraklar arasındaki tutarsızlıkların önemli sorunlar oluşturduğunu belirtti. Konsolosluğun amacının başvuruları reddetmek olmadığını vurgulayan Dima, vatandaşların başvuru süreçleri konusunda bilgilendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.