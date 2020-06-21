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Haberler Uşak Ambulans helikopter kolu kopan genç için Ankara’ya havalandı

kolu kopan genç için ’ya havalandı

Ambulans helikopter kolu kopan genç için Ankara’ya havalandı
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Uşak'ta meydana gelen iş kazası sonucu 19 yaşındaki Suriyeli Ahmet Eşşeyhabo'nun sağ kolu koptu. Yaralı genç, ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü. Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında meydana geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suriyeli genç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Buradan Ankara'ya sevk edilmesi gereken genç için ambulans helikopter hazırlandı. Yaralı genç, götürüldüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

■ MEHMET KAVAS
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