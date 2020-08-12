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'ta feci olay! Arkadaşı tarafından bıçaklanan sürücü...

'ta otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta feci olay! Arkadaşı tarafından bıçaklanan sürücü...

12.08.2020, 10:41

Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak'ta 64 BL 198 plakalı otomobilin sürücüsü Alaattin Gündüz (57) ile araçtaki A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, Gündüz'ü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

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