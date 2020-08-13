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'ta 5 hektarlık saha koruma alanı ilan edildi

''ın İtecik Tepesinde yer alan 5 hektarlık saha, ve tarafından "İtecik Lalesi Tabiat Koruma Alanı" ilan edildi. ValiFunda Kocabıyık, Kayağıl köyü sınırları içindeki ’nde 5 hektarlık alanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı” ilan edildiğini ifade etti.

Uşak'ta 5 hektarlık saha koruma alanı ilan edildi

13.08.2020, 16:57

Kayağıl köyü sınırları içindeki 1.200 metre yüksekliğe sahip İtecik Tepesi'nde yetişen bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğinin Uşak'a değer katan güzellikler arasında yer aldığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Hemşehrilerimizin 'İtecik Lalesi' olarak adlandırdığı ve her yıl bahar aylarında açan koruma altındaki çiçeğin bulunduğu yaklaşık 5 hektar alan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 'İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı' olarak ilan edildi" dedi.



Bölgede ki çiçek varlığının devamlılığının sağlanması için çalıştıklarını kaydeden Vali Funda Kocabıyık, "Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kayaağıl Köyü sınırları içerisinde kalan İtecik Dağında dar bir alanda yetişen 'İtecik lalesi', kayalık ve çalılık dar bir alanda görülmektedir. Bahar döneminde özel tedbirler alınarak korunan lalenin, patatese benzeyen yumruları toprağın 25-75 santimetre altında bulunuyor. Uşak'ta doğal olarak yalnızca bu alanda yetişen koruma altındaki, lale 10- 15 gün süreyle çiçek veriyor" dedi.

İHA

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