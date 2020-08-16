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Haberler Uşak Feci şekilde can verdi! Arıza yapan tankere bakarken...

Feci şekilde can verdi! Arıza yapan tankere bakarken...

Son dakika... 'ta arıza yapan tankeri kontrol ederken altında kalan sürücü (56), hayatını kaybetti. Mustafa Gök'ün cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Feci şekilde can verdi! Arıza yapan tankere bakarken...

16.08.2020, 19:36

Olay, merkeze bağlı Karakuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Gök, yönetimindeki 64 EU 997 plakalı yem tankeri arıza yapınca yol güzergahında uygun bir noktada durdu.

Tankeri kontrol etmek için altına yatan Mustafa Gök, henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden aracın altında kaldı. Olay yerinden geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Gök'ün cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

DHA

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