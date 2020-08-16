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Gittikleri düğünde korona kapan 2 gelin kendi düğününe katılamayacak

İl Sağlık Müdürü Dr. , kentte 2 gelin adayının katıldıkları düğünde koranavirüse yakalandıkları, tedavi sürecinin başladığını, bu nedenle bir hafta sonra yapılacak olan kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi.

Gittikleri düğünde korona kapan 2 gelin kendi düğününe katılamayacak

16.08.2020, 18:14 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020,18:16

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde koronavirüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti.

Öztürk, yaptığı paylaşımda, "Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Yazarak vatandaşlarında dikkatli olmasını istedi.

DHA

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