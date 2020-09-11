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Haberler Uşak Sabaha karşı korkunç cinayet: Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

Sabaha karşı korkunç : Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

’ta gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. Kocasıyla sık sık tartıştığı öğrenilen bir kadın, kocasını uyurken baltayla öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerini arayan kadın eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Sabaha karşı korkunç cinayet: Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

11.09.2020, 11:24

Edinilen bilgilere göre, olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi.

İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum'u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı gözaltına alırken, hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA

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