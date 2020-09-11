Haberler Uşak Sabaha karşı korkunç cinayet: Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

Sabaha karşı korkunç cinayet: Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

Uşak’ta gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. Kocasıyla sık sık tartıştığı öğrenilen bir kadın, kocasını uyurken baltayla öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerini arayan kadın eşini öldürdüğünü itiraf etti.

11.09.2020, 11:24