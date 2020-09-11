Edinilen bilgilere göre, olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi.
İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum'u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı gözaltına alırken, hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.
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Sabaha karşı korkunç cinayet: Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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