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'taki gaz patlamasında acı haber! Yaşam mücadelesini kaybetti

’ta meydana gelen patlamasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve ’e sevk edilen , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'taki gaz patlamasında acı haber! Yaşam mücadelesini kaybetti

İHA

17.12.2020, 08:39

Olay, 15 Aralık Salı günü Kemal Öz Mahallesi, Birinci Serap Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, üçüncü katta ikamet eden Cihan Özer'e ait evde doğal gaz patlaması gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Ambulans, İtfaiye, ve UDAŞ ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Cihan Özer (65) ve Fatma Özer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ikamette çıkan yangını söndürürken polis ekipleri de sokağı bir süreliğine kapattı. Hastaneye kaldırılan Fatma Özer'in durumunun iyi olduğu ancak Cihan Özer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Daha Sonrasında İzmir Bozyaka Hastanesi'ne sevk edilen Cihan Özer, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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