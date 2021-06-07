Başkan Işık, ‘ihmal kurbanı oldu’ iddiası

Uşak'ta geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ve yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda yatan Uşak Manavlar Odası Başkanı 41 yasındaki Arif Işık, yaşamını yitirdi. Işık, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilirken başkanın, doktor ihmalinden öldüğü iddiaları gündeme geldi. İddialara göre Uşak Manavlar Odası Başkanı Arif Işık, kalp krizi geçirirken Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor tarafından 'bir şeyin yok' diyerek geri gönderildi.

KALBİ ÇALIŞTIRILDI AMA

Işık ikinci defa kalp krizi geçirip kalbi durduktan sonra evinden ambulansla hastaneye tekrar götürüldü ve kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Işık'ın ailesi acil serviste görevli doktor Sinan Cengiz'den şikâyetçi oldu.

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