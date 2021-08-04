Uşak'ta tekstil deposundaki yangın kontrol altına alındı

Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'ndeki bir tekstil deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın aynı binanın içinde bulunan makinelerin de bulunduğu üretim bölümüne sıçradı. Tüm binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın nedeniyle depo ve üretim bölümü kullanılamaz hale geldi.