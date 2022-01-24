Acılı eşin ölümünün ardından dram çıktı

Uşak'ta filmlere konu olacak bir dram yaşandı. Bilal Akar (23), bir ay önce evlendiği eşi 18 yaşındaki Zeynep Akar'ı yaralı halde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Beyin travması teşhisi konulan genç kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Eşi hastanede yaşam savaşı verirken Bilal Akar, olaydan 3 gün sonra kaldığı apartmanda cansız halde bulundu. İple kendini tavana asarak canına kıyan Akar'ın eşini döverek hastanelik ettiği ve pişman olduğu için yaşamına son verdiği iddia edildi.

DAYAK İDDİASI ASILSIZ

AKAR'IN ölümünün ardından komadan çıkan eşi Zeynep, yaşanan aile dramını polise anlattı. Bilal Akar'ın kendisini dövmediğini belirten genç kadın ifadesinde, "Bilal'le kaçarak evlendik. Bu yüzden ailem benimle konuşmuyordu. O gün Bilal ile oturduk, alkol aldık. Daha sonra ben babamı telefonla aradım. 'Olan oldu, beni affedin' diyerek babamla barışmak istedim. Babam ise bana 'benim kızım yok artık' diyerek telefonu yüzüme kapattı. Konuşmadan sonra çok üzüldüm. Bu sırada dengemi kaybedip merdivenden düştüm. Sonra gözümü hastanede açtım" dediği öğrenildi. Kocasının yaşadığı olaydan kendisini sorumlu tutmuş olabileceğini ifade eden Zeynep Akar, "Eşim çok duygusal biriydi. Ailemle küs olmamızı istemiyordu. Hastanede doktorlar, eşime yaşama ihtimalimin zor olduğunu, yaşasam bile felç kalacağımı söylemişler. Kocam Bilal bunu duyunca yakınlarına 'Eşimi bu hale ben düşürdüm. Kendimi affetmeyeceğim' demiş. Üzüntüsünden bu acı olayı gerçekleştirmiş, çok üzgünüm. Kocam asla bana şiddet uygulamadı" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE