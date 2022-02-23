Sandalyeden kalktı komşusuna sıktı!

Uşak'ta komşusu tarafından başından vurulan yaşlı adam hayatını yitirdi. Olay, Uşak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Haydar Çakar (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K.İ. (79) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Evinin bahçesinde sandalyede oturduğu sırada Haydar Çakar'ı gören K.İ, belinde bulunan tabanca ile Çakar'ın başına 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Haydar Çakar, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K.İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Haydar Çakar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI