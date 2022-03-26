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Haberler Uşak Çelik yelekli zehir tacirleri yakalandı

Çelik yelekli zehir tacirleri yakalandı

26.3.2022

Çelik yelekli zehir tacirleri yakalandı

UŞAK'TA zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar, çelik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Merkez ilçede yapılan operasyonlarda 5 şahıstan toplam 365 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi, 1 adet çelik yelek ve çeşitli suçlardan elde edildiği değerlendirilen 7130 TL para ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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