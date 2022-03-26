Çelik yelekli zehir tacirleri yakalandı

UŞAK'TA zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar, çelik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Merkez ilçede yapılan operasyonlarda 5 şahıstan toplam 365 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi, 1 adet çelik yelek ve çeşitli suçlardan elde edildiği değerlendirilen 7130 TL para ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI