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Haberler Uşak Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçiden 7 gün sonra acı haber

Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçiden 7 gün sonra acı haber

Komşu köylerin cirit antrenmanında 2 atlının çarpışması sonucu kanlar içerisinde yere yığılan ve hastanede 7 gündür yaşam savaşı veren 19 yaşındaki ciritçininden kötü haber geldi.

İHA

03.04.2022, 14:02

Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçiden 7 gün sonra acı haber

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde yapılan cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç ciritçi, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 7 gün sonra kaybetti.



Uşak merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Mende köyünde, komşu Ciğerde köyünden gelen atlılarla geçtiğimiz Pazar günü yapılan cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpıştı. Komşu Ciğerdede köyünden gelip antrenmana katılan 19 yaşındaki Hasan Sarol, çarpışmanın etkisi ile attan düştü. Kanlar içinde yerde kalan genç ciritçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Sarol, cihazlara bağlı olarak verdiği yaşamda kalma mücadelesini bu sabah saatlerinde kaybetti.

Talihsiz gencin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkez ilçeye bağlı Güneyköy'de toprağa verileceği belirtildi.

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