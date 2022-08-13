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Haberler Uşak Uşak'ta binlerce sürücüye para cezası: 25 araç trafikten men!

Uşak'ta binlerce sürücüye para cezası: 25 araç trafikten men!

Uşak'ta geçtiğimiz hafta Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda 7 bin 807 kontrol edilirken, bin 229 sürücüye idari para cezası uygulandı. 25 araç ise trafikten men edildi.

İHA

13.08.2022, 16:02

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 229 sürücüye idari para cezası kesilirken, 25 araç da trafikten men edildi.

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 807 araç kontrol edildi.

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Bin 229 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 25 araç da trafikten men edildi.

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