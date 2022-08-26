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Haberler Uşak Son dakika: Uşak'ta iplik fabrikasındaki yangın saatler sonra kontrol altında

Son dakika: Uşak'ta iplik fabrikasındaki yangın saatler sonra kontrol altında

Son dakika haberi...Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın deposu ile boyahane olarak kullanılan bölümlerin zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

26.08.2022, 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 15:29

Son dakika: Uşak’ta iplik fabrikasındaki yangın saatler sonra kontrol altında

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi, fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Bazı inşaat firmalarına ait beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince 6 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek bilgi aldı. Fabrikanın deposu ile boyahane olarak kullanılan bölümlerin zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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