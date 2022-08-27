Uşak’tan vefalı hareket: Hayatını kaybeden İHA muhabirleri unutulmadı...

Şentürk, "Gaziantep - Nizip arasında meydana gelen kazada da bası mensubu meslektaşlarımız görevleri olmadığı halde orada insanlık görevlerini yerine getirmeye çalışmış ve hayatlarını kaybetmişlerdir. Onlar bizim basın şehidimizdir. Basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ailelerine sabır diliyorum. Uşak Gazeteciler Derneği olarak onların ruhlarına düzenlediğimiz aşure etkinliği ile ailelerinin acılarını paylaşmak ve Uşak'ta gazetecilik yapmış, ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı rahmetle anmak istedik" şeklinde konuştu.