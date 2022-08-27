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Haberler Uşak Uşak'tan vefalı hareket: Hayatını kaybeden İHA muhabirleri unutulmadı...

Uşak'tan vefalı hareket: Hayatını kaybeden İHA muhabirleri unutulmadı...

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te meydana gelen feci kazada, İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Onların anısına Uşak Gazeteciler Derneği, vefa dolu bir harekete imza attı. Vali Yardımcısı ve Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel, Uşak Gazeteciler Derneği Başkanı Elif Şentürk, çok sayıda gazeteci ve bazı siyasi parti temsilcileri katılımıyla düzenlenen aşure etkinliğinde gençlerin zamansız ölümlerinin acısı hep birlikte paylaşıldı.

İHA

27.08.2022, 11:10

Uşak Gazeteciler Derneği, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen için aşure hayrı yaptı.

Uşak’tan vefalı hareket: Hayatını kaybeden İHA muhabirleri unutulmadı...

Düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı ve Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel, Uşak Gazeteciler Derneği Başkanı Elif Şentürk, çok sayıda gazeteci ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı

Uşak’tan vefalı hareket: Hayatını kaybeden İHA muhabirleri unutulmadı...

Müftü Kazım Güzel'in ettiği duaların ardından aşure dağıtımı yapıldı.

Uşak’tan vefalı hareket: Hayatını kaybeden İHA muhabirleri unutulmadı...

Gazeteciler Derneği Başkanı Elif Şentürk, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu, olay yerinde gazetecilik mi yoksa insanlık yapılacağının arasında kalındığını söyledi.

Uşak’tan vefalı hareket: Hayatını kaybeden İHA muhabirleri unutulmadı...

Şentürk, "Gaziantep - Nizip arasında meydana gelen kazada da bası mensubu meslektaşlarımız görevleri olmadığı halde orada insanlık görevlerini yerine getirmeye çalışmış ve hayatlarını kaybetmişlerdir. Onlar bizim basın şehidimizdir. Basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ailelerine sabır diliyorum. Uşak Gazeteciler Derneği olarak onların ruhlarına düzenlediğimiz aşure etkinliği ile ailelerinin acılarını paylaşmak ve Uşak'ta gazetecilik yapmış, ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı rahmetle anmak istedik" şeklinde konuştu.

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