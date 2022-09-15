  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta feci kaza! Kırmızı ışıkta geçti, 2 araca çarptı, takla attı...

Uşak'ta feci kaza! Kırmızı ışıkta geçti, 2 araca çarptı, takla attı...

Uşak’taoldukça yoğun bir caddede trafik lambası kurallarına uymayan genç sürücü kaza yaptı. Kırmızı ışık ihlali yapan genç, 2 araca çarptı daha sonra takla attı. Kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

15.09.2022, 15:28

Uşak’ta feci kaza! Kırmızı ışıkta geçti, 2 araca çarptı, takla attı...

Kaza Uşak'ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.D. 20 D 4721 plakalı otomobili ile Ulubey istikametine seyir halindeyken M.Ö. (25) 64 ACF 841 plakalı kontrolündeki otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaptı ve 2 araç çarpıştı. Çarpma sonrasında M.Ö. idaresindeki araç ters döndü.

İhbarlar sonrasında kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.D. ve M.Ö.'nün yanında bulunan D.Ö. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA